Владельца магазина «Продукты» в Саратове оштрафовали за продажу сигарет у детсада

Прокуратура Саратовской области выяснила, что в магазине «Продукты» на улице Исаева продавали сигареты.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, проблема в том, что рядом с ним, на расстоянии около 80 метров, находится детсад №101 «Жар-птица». По закону допустимое расстояние — 100 метров.

Владельца магазина привлекли к административной ответственности, нарушения устранены.

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