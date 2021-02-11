Владельца магазина «Продукты» в Саратове оштрафовали за продажу сигарет у детсада

Прокуратура Саратовской области выяснила, что в магазине «Продукты» на улице Исаева продавали сигареты.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, проблема в том, что рядом с ним, на расстоянии около 80 метров, находится детсад №101 «Жар-птица». По закону допустимое расстояние — 100 метров.
Владельца магазина привлекли к административной ответственности, нарушения устранены.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.