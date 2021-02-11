Открывается дополнительный рейс из Москвы в Саратов

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Теперь из аэропорта «Гагарин» в Москву будет летать гораздо больше рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С 15 февраля днем появится возможность чаще отправляться в столицу.

На сегодняшний день лоукостер летает в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Это самолеты марки Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел.

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