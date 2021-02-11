В Саратове заключенный пытался подкупить врача, чтобы смягчить себе наказание по болезни

В Саратове будут судить мужчину, уже отбывающего срок за ранее совершенное преступление в сфере наркоторговли.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на этот раз его обвиняют в покушении на дачу взятки.

По версии следствия, 40-летний хронически больной мужчина был отправлен в лечебное учреждение ФСИН. Там он попытался подкупить одного из руководителей, чтобы медкомиссия признала его заболевание более тяжелым. Это помогло бы ему выйти на свободу, получив замену наказания на более мягкое.

Сотрудник учреждения отказалась и сообщила о полученном предложении в службу безопасности УФСИН. Была проведена спецоперация: 18 ноября родственник осужденного перевел на банковский счет 10 тыс. рублей в качестве первой трети суммы. После этого преступление было пресечено сотрудниками УФСИН.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Дело передано в суд.

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