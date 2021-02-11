Пенсионерка пришла в гости к рецидивисту и лишилась 63 тысяч рублей

Очередной жертвой мошенничества стала 63-летняя жительница Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она пошла в гости к 46-летнему мужчине, тот взял ее банковскую карту, пошел к ближайшему терминалу и снял все средства, что у нее были.

Сумма ущерба составила 49 тысяч рублей.

Предполагаемого преступника задержали, он успел потратить все средства.

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