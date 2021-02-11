После пожара в школе Екатериновки занятия идут в актовом зале

На сгоревшей кровле начаты ремонтные работы

В школе №2 районного поселка Ектериновка, где на днях произошел пожар, со вчерашнего дня начались занятия в основном корпусе здания школы. Обучение удалось организовать в одну смену, а не в две как изначально планировалось. Для этого администрацией школы были задействованы дополнительные помещения — актовый зал и кабинет социального педагога Кроме этого, 24 учащихся первого класса ушли на недельные каникулы, которые смещены по срокам с 15–21 февраля на 11–18 февраля.

Об этом информирует Минобраз со ссылкой на администрацию Екатериновского района.

Воспитанников детского сада «Тополек», который располагается во втором, горевшем корпусе здания школы, возможно перевести в детский сад №2 «Улыбка» и детский сад №3 «Березка». Мест там всем хватит, родители детей об этом осведомлены.

На сгоревшей крыше корпуса устанавливается освещение для оперативного выполнения работ в темное время суток.