Поломки трамваев и сход с рельсов парализовали работу общественного транспорта в Саратове

В Саратове уже несколько раз за утро вставал общественный транспорт.

Из-за поломок прекращалось движение наиболее востребованных трамвайных маршрутов — №№3, 9, 10, 11. Вагоны стояли в Мирном переулке из-за схода с рельсов.

Кроме того, неисправность остановила движение на 5-й Дачной. Сейчас на остановке «Стрелка» стоят трамваи №9 из-за поломки.

Троллейбусы №№2, 2А, 16 стояли на улице Вавилова, а маршруты №№5, 5А и 10 — на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.

Пассажиры в соцсетях высказывают массовое недовольство работой городского электротранспорта.

Примечательно, что ранее в администрации Саратова сообщалось, что неисправные машины на линию не выходят. Хотя водители утверждают обратное.

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