В Саратовской области за сутки выявили 243 заболевших коронавирусом

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 243 новых случая коронавируса.
На 11 февраля общее количество зараженных составляет 45 843, а выздоровевших — 40 629. За сутки вылечились 258 пациентов.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Саратове — 106, Энгельсском районе — 35, Балаковском — 22.
Среди зараженных 12 детей до 18 лет и 102 человека старше 60.
Кроме того, у 93 заболевших из 243 наблюдается пневмония.
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