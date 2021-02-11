В селе Марксовского района мужчина пытался зарезать приятеля из-за бутылки водки

Мужчина пытался зарезать приятеля на сельской улице Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Подлесное Марксовского района Саратовской области мужчина пытался убить своего приятеля.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего ранее судимого местного жителя.

По версии следствия, вечером 2 февраля он с 45-летним приятелем, с которым ранее сидел в колонии, пошел в село Баскатовка, чтобы починить бытовую технику местной жительнице. После работы они решили выпить вместе с нанимательницей, но поссорились из-за бутылки алкоголя.

Младший из приятелей попытался забрать спиртное себе, но старшему это не понравилось. Он вызвал его на улицу для серьезного разговора, вооружившись при этом ножом. 48-летний мужчина нанес оппоненту несколько ударов в грудь и конечности, а потом ушел домой.

Раненый сумел добраться до фельдшера, та вызвала скорую помощь и в итоге мужчине удалось спасти жизнь.

Подозреваемый был задержан, он сознался и раскаялся.

Свою вину мужчина признал и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

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