Володин поручил Панкову разобраться с недобросовестными застройщиками в Саратове

Володин раскритиковал местные власти за мягкое отношение к недобросовестным застройщикам

Депутат Госдумы Николай Панков по поручению Вячеслава Володина будет обращаться в прокуратуру по поводу преследования недобросовестных застройщиков. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- По поручению спикера Вячеслава Володина обращусь в правоохранительные органы. Обязательно, виновные должны отвечать за нанесенный ущерб жителям и городу из-за остановки строительства ЖК «Победа». Прав спикер, пока застройщики отдыхают за границей дольщики не могут получить свое жилье. Сами они не едут, возможно, придется экстрадировать тех, кто создал проблему людям.

Скажу, что есть инвестор, который готов вложить собственные средства и достроить дом. При этом не просит ни земельных участков у города, ни дополнительных ресурсов с дольщиков. Но из-за волокиты трех созастройщиков не может зайти на объект. Понимаю, что есть и те, кто хочет заработать на этом долгострое, а значит — на проблеме людей. Они начинают торговаться с мэрией за компенсационные участки. Такой подход здесь не пройдет. Михаил Исаев подготовит их уже сегодня. Завтра проведем совещание с дольщиками, — написал Панков.