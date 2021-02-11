Роторный снегоуборщик наехал на пенсионера в Саратове

Трактор сбил пенсионера на переходе в Саратове
Фото: ГИБДД по Саратову
В Заводском районе Саратова днем 10 февраля трактор снегоуборщик сбил пешехода.
ДТП случилось в 14:03 у дома №13 по улице Крымская. За рулем МПУ-1М, оснащенного роторными ножами для уборки снега и ковшом, был 60-летний водитель.
По данным ГИБДД города, он нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил 82-летнего мужчину.
Прибывшие медики увезли пострадавшего с различными травмами в больницу.
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