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Роторный снегоуборщик наехал на пенсионера в Саратове

Пожилой мужчина попал под трактор с ножами прямо на пешеходном переходе
Источник:kp.ru
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Трактор сбил пенсионера на переходе в Саратове

Трактор сбил пенсионера на переходе в Саратове

Фото: ГИБДД по Саратову

В Заводском районе Саратова днем 10 февраля трактор снегоуборщик сбил пешехода.

ДТП случилось в 14:03 у дома №13 по улице Крымская. За рулем МПУ-1М, оснащенного роторными ножами для уборки снега и ковшом, был 60-летний водитель.

По данным ГИБДД города, он нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил 82-летнего мужчину.

Прибывшие медики увезли пострадавшего с различными травмами в больницу.

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