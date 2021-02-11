В Саратове произошел транспортный коллапс из-за снегопада

Пробки в Саратове максимальные

Утром 11 февраля в Саратове и на выезде из Энгельса образовались гигантские заторы. Сервис «Яндекс.Карты» утверждает, что затруднения в движении транспорта в областном центре сегодня максимальны — пробки оцениваются в 10 баллов.

Ситуацию осложняют несколько ДТП на оживленных магистралях.

Накануне пресс-служба мэрии сообщила, что ночью в городе будут убирать снег 208 единиц специальной техники.

- Во всех районах областного центра запланирована комплексная очистка улиц. Тротуары и дороги обработают противогололедными материалами. Наледь и снежные отложения будут убирать с пешеходных зон, прилотковой части дороги, парковок, остановок и переходов, — обещали в администрации города.

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