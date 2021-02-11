В Саратове ночью горел склад спортивного оборудования

Минувшей ночью в Саратове полыхнула промзона в Ленинском районе Саратова.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 23:27. Горело складское помещение по адресу Песчано-Уметский тракт, 10.

К месту были направлены 11 пожарных расчетов. На металлическом ангаре площадью 20×20 метров горела кровля. Внутри, по предварительным данным, хранился спортивный инвентарь и оборудование.

Пожарные предотвратили угрозу перехода огня на соседние складские помещения. В 00:57 пожар был локализован. На нем никто не пострадал.

Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.