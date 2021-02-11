В Балакове сын переломал ребра 72-летней матери

Мужчина задержан, с ним проводят следственные действия Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области задержан 46-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в причинении смертельных травм 72-летней матери.

Тело женщины было обнаружено 6 февраля в квартире дома на улице Рабочая. На трупе имелись травмы, и экспертиза показала, что причиной смерти стали множественные переломы ребер и дыхательная недостаточность.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об аресте.

Тело женщины было найдено в квартире дома на улице Рабочая в Балакове Фото: СУ СКР по Саратовской области

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