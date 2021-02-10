Армянские специалисты готовы восстановить облицовку из туфа на набережной Саратова

Специалисты. приглашенные армянской общиной, заявили, что отреставрировать облицовку набережной вполне возможно

Армянские специалисты по работе с туфом готовы заняться восстановлением набережной в Саратове. Ранее мэрия решила полностью сменить облицовку набережной на стандартный серый камень. Против скола исторического вида набережной выступили члены общественного Градозащитного совета при областной думе.

В среду, 10 февраля, члены совета и представители мэрии обсудили с экспертами возможность сохранения исторической облицовки набережной Космонавтов. Члены армянской общины «Крунк», которые сначала показали участникам выездного совещания особенности облицовки армянской церкви Святой Богоматери, построенной общиной на Соколовой горе, дали рекомендации по работе с камнем и пообещали провести пробные работы по восстановлению покрытия из туфа на набережной. Это необходимо для того, чтобы выяснить, насколько замена или реставрация облицовки на набережной Космонавтов является трудоемкой и исполнимой задачей. Также это позволит оценить возможные сроки реставрации.

Армянских мастеров, которые считаются специалистами по работе с туфом, пообещали пригласить на обсуждение проекта реставрации набережной совместно с подрядной организацией. Эта встреча запланирована на конец февраля.

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