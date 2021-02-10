В Заводском районе начали формировать два координационных общественных совета присоединенных сельских территорий

В Заводском районе Саратова стартовала процедура формирования координационных общественных советов Багаевки, Хмелевки и Красного текстильщика. Об этом сообщили в мэрии.

Ранее на территориях были советы из числа депутатов, а с 1 января поселения вошли в состав Саратова.

Желающие вступить в совет могут подать заявку с 10 до 24 февраля по адресу: Саратов, проспект Энтузиастов, 20 (кабинет №34) в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

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