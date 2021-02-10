Бадминтонисты России завершили выступление на турнире «Хрустальный волан»

Станислав Проскура

Сегодня, 10 февраля, завершились XXIII Всероссийские рейтинговые соревнования по бадминтону «Хрустальный волан» среди взрослых спортсменов. Турнир является этапом всероссийской рейтинговой серии гран-при и имеет ранг две звезды.

Мероприятие проходит в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Центр бадминтона», который был построен в конце 2020 года в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированный президентом В.Путиным.

В турнире приняли участие 106 спортсменов из 14 субъектов РФ.

Своими впечатлениями поделился участник московской команды Даниил Дубовенко.

«В этом году совершенно поменялись условия проведения турнира. Ежегодно мы приезжали в комплекс «Заря», и нам не удавалось толком посмотреть город. В этом же году соревнования проходят в новом ФОКе, который находится в центре. Саратовские ребята сказали, что рядом набережная. Перед отъездом обязательно пойдем гулять по городу, знакомиться с культурой. Мы рады, что у наших друзей появился свой большой комплекс. Удобный и вместительный, - сказал Дубовенко.

По итогам соревнований лучший результат из саратовских спортсменов показал Станислав Проскура в паре с Кристиной Липовской (Республика Татарстан), заняв 3 место в смешанном парном разряде.

Подготовили спортсмена тренеры специализированного отделения бадминтона Инна Вячеславовна Зубова и Сергей Вениаминович Лихутин.