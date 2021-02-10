Исаев предложил построить поликлинику в недострое микрорайона «Авиатор»

Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал об итогах выездного совещания в микрорайоне «Авиатор» с общественным советом.

-На въезде в поселок есть многоэтажный офис, в высокой степени готовности. Мы осмотрели объект с министром здравоохранения Саратовской области Олегом Костиным. Размещение в нем поликлиники — это один из вариантов организации медучреждения в микрорайоне, — сказал глава города.

Он отметил, что здание является федеральной собственностью, но стоит невостребованным. Специалисты обследуют здание и если будет положительное заключение о пригодности объекта под обустройство в него поликлиники, муниципалитет обратиться в Росимущество с просьбой передать здание под столь значимое социальное учреждение.

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