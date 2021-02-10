В Саратовскую область поступило еще 5 тысяч доз вакцины Спутник V

На сегодняшнем заседании Саратовской областной думы министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о вакцинации от коронавируса.

В регион поступило еще 5 тысяч доз вакцины Спутник V, 800 доз «ЭпиВакКороны».

Для хранения ампул приобретены 118 специальных холодильников и другое оборудование.

В регионе работают 75 прививочных кабинетов, есть возможность прививать без перегрузки 450 человек в день — 60 человек на одного врача.

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