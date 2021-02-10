В Саратовскую область поступило еще 5 тысяч доз вакцины Спутник V

На сегодняшнем заседании Саратовской областной думы министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о вакцинации от коронавируса.
В регион поступило еще 5 тысяч доз вакцины Спутник V, 800 доз «ЭпиВакКороны».
Для хранения ампул приобретены 118 специальных холодильников и другое оборудование.
В регионе работают 75 прививочных кабинетов, есть возможность прививать без перегрузки 450 человек в день — 60 человек на одного врача.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.