Полиция обнаружила нелегалов в двух организациях на Кутякова в Саратове

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Сегодня, 10 февраля, в Волжском районе Саратова прошел рейд по неформальной занятости.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в нем приняли участие чиновники, сотрудники полиции, представитель ГИТ региона.
Обнаружились две организации на улице Кутякова — там обнаружили людей, которые работали без договора.
С работодателями и работниками провели разъяснительную беседу о негативных последствиях такого поведения.
Полученную информацию направят в ГИТ для анализа по каждому субъекту и выявлению имеющихся нарушений.
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