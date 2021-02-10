Полиция обнаружила нелегалов в двух организациях на Кутякова в Саратове

.

Сегодня, 10 февраля, в Волжском районе Саратова прошел рейд по неформальной занятости.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в нем приняли участие чиновники, сотрудники полиции, представитель ГИТ региона.

Обнаружились две организации на улице Кутякова — там обнаружили людей, которые работали без договора.

С работодателями и работниками провели разъяснительную беседу о негативных последствиях такого поведения.

Полученную информацию направят в ГИТ для анализа по каждому субъекту и выявлению имеющихся нарушений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.