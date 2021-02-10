В Саратове 40 УК получили предостережения за плохую уборку снега

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Сегодня, 10 февраля, 96 единиц техники и 3035 дворников убирали улицы Саратовской области от снега и льда.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ региона, в Саратове очистили 1090 дворов и 26 крыш, в Энгельсе — 334 и 13 соответственно, в Балаково — 267 и 26.

Очистить требуется еще 5816 дворов.

За неделю инспекторы осмотрели свыше 500 дворов и крыш, 35 УК получили предостережения о недопустимости нарушений, еще пять могут привлечь к административной ответственности.

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