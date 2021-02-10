Руководитель саратовского СК Анатолий Говорунов проведет выездной личный прием в Пугачеве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, он пройдет 18 февраля с 12:00 по адресу: Революционный проезд, 167.

Попасть туда можно по записи, это можно сделать в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни по телефонам: 8(845-2)28-38-46 и 8(845-2)74-14-72.

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