Олег Костин призвал саратовцев не успокаиваться из-за снижения числа заражений коронавирусом

В Саратовской областной думе 10 февраля состоялось заседание комитета по социальной политике, где с докладом выступил министр здравоохранения Олег Костин.

Он сравнил пик госпитализации больных коронавирусом сейчас с тем, который сложился летом. Например, в ночь на 10 февраля в больницы доставили 172 пациента. Поэтому, по мнению министра, ситуация со снижением ежедневного числа зараженных не должна никого успокаивать.

Он напомнил, что несмотря на сокращение числа развернутых в ковидных госпиталях коек около 500-700 из которых готовы задействовать в любой момент.

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