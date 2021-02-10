Борис Шинчук прокомментировал новый состав Общественной палаты Саратовской области

Борис Шинчук о новом составе Общественной палаты Саратовской области Фото: Александр Уриевский

Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук прокомментировал состоявшееся 10 февраля голосование по довыбору новых членов ОПы.

Он рассказал, что обсуждение кандидатур было очень бурным.

- Бурлило, кипело. Все высказывали свое мнение, — отметил Шинчук.

По его мнению, уже до конца месяца может состояться первое заседание Общественной палаты, на котором будет принято решение о структуре, председателе, заместителях.

Напомним, в ОПу входят по 21 человеку из списков, предложенных губернатором, областной думой, а также выбранные из числа общественных организаций и инициативных групп.

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