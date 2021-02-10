Воробьев о Бондаренко: Депутаты должны использовать связи, должность и возможности для помощи населению, а не монетизировать их

Андрей Воробьев

Сегодня в Саратовской областной думе состоится заседание мандатной комиссии, один из вопросов которой будет посвящен информации комиссии областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами регионального парламента. В частности, депутатам предстоит обсудить возможное нарушение закона о противодействии коррупции и получение нелегальных доходов представителя фракции КПРФ Николая Бондаренко.

- Никому не позволено нарушать законы Российской Федерации. Особенно депутатам, которые должны быть примером для населения. Похоже, некоторые забывают о том, что человек, выбранный народом для защиты своих интересов, должен использовать свои связи, должность и возможности для помощи населению, а не монетизировать их. Решение комиссии будет доведено до прокуратуры области. Уверен, в правоохранительных органах разберутся в ситуации и примут необходимые меры! — заявил Воробьев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.