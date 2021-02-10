Избраны новые члены Общественной палаты Саратовской области

Стали известные новые члены ОПы Саратовской области Фото: Александр Уриевский

Стали известны новые члены Общественной палаты Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», голосование прошло тайно, свое мнение выразили 40 уже утвержденных участников ОПы, которые входят в палату по спискам губернатора и областной думы.

Из 36 кандидатур, представленных инициативными группами и общественными организациями, была выбрана 21:

1. Акчурин Айса Абдуллович, Балтайская районная организация Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.

2. Богданов Вадим Вячеславович, Саратовская городская общественная организация «Попечительский совет Государственного Бюджетного Общеобразовательного учреждения Саратовской области «Саратовская кадетская школа-интернат №2 имени В.В. Талалихина».

3. Головченко Антон Владимирович, местная общественная организация Энгельсского района Саратовской области Клуб единоборств «КОБРА».

4. Голуб Юрий Григорьевич, Марксовская городская организация Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.

5. Даврешян Мураз Кярамович, общественная организация Ртищевского района Саратовской области «Народная дружина».

6. Зеленов Олег Петрович, общественная организация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области «Народная дружина».

7. Калякина Надежда Александровна, местный общественный фонд содействия развитию спорта Маркса.

8. Капитонов Андрей Дмитриевич, местная общественная организация «Попечительский совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Энгельсского района.

9. Коновалов Иван Николаевич, Балашовская городская организация Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

10. Косян Араик Карибович, местная общественная организация города Саратова «Попечительский совет МОУ СОШ №67».

11. Кривенцова Наталья Владимировна, Энгельсская городская общественная организация Саратовской области «Попечительский совет Музыкально-эстетического лицея».

12. Лапенко Марина Владимировна, Аткарская городская организация общественной организации Саратовской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 13. Малинский Игорь Герикович, местная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация шахмат города Энгельса Саратовской области».

14. Мансуров Рустам Маматкулович, местная общественная организация города Петровска Саратовской области «Попечительский совет муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.Н. Кнушевицкого города Петровска Саратовской области».

15. Мещеряков Игорь Вячеславович, Саратовская городская общественная благотворительная организация «Калейдоскоп».

16. Мурадов Владимир Нариманович, общественная организация «Местная азербайджанская национально-культурная автономия города Саратова».

17. Синицын Антон Валентинович, балаковская городская общественная организация «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Академия-спорт».

18. Соболев Денис Валерьевич, Октябрьская местная организация Саратовской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

19. Хаценко Всеволод Васильевич, местная общественная организация города Энгельса Саратовской области «Попечительский совет МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1 Энгельсского муниципального района».

20. Чалова Светлана Аркадьевна, Балашовская местная общественная организация «Попечительский совет МОУ лицей г. Балашов Саратовской области».

21. Щукин Сергей Викторович, местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Калининского района.

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