В селе Калининского района мужчина не выдержал потока оскорблений и зарезал сожительницу

Житель Калининска раскаялся в убийстве сожительницы Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Калининском районе Саратовской области арестован 68-летний местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

По версии следствия, вечером 3 февраля он распивал алкоголь со своей 51-летней сожительницей в ее доме в селе Малая Екатериновка. Женщина начала грубо оскорблять мужчину и велела ему убираться прочь. Уговоры не помогали — дама лишь сильнее распалялась.

В итоге мужчина не выдержал и схватился за нож. Он нанес многочисленные удары по разным частям тела сожительницы, а потом лег спать. Утром он обнаружил, что женщина мертва, ее смерть констатировал прибывший фельдшер.

Установлено, что причиной смерти стали множественные ранения груди с повреждением аорты и подключичной вены, большая потеря крови.

Свою вину мужчина признал и раскаялся.

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