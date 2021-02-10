Мошенники присвоили квартиры и машины двух саратовцев

В Саратове задержаны подозреваемые в особо крупном мошенничестве.
Об этом сообщают федеральные телеграм-каналы.
Предположительно, злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и присваивали деньги, квартиры и машины. Их жертвами стали двое жителей Саратова.
Уточняется, что были задержаны три человека, которые входили в этническую ОПГ.
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