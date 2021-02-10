Названы самые активные Instagram-каналы глав районов Саратовской области

Канал главы Воскресенского района признан самым активным
Стали известны самые активные в соцсетях муниципалитеты Саратовской области.
Рейтинг составило автономное НКО «Прогрессор» по итогам 2020 года.
Так как наиболее популярным ресурсом стал Instagram, то в рейтинге учитывались именно аккаунты в этой соцсети.
Самым активным стал глава Воскресенского района Денис Павлов, который, предположительно, ведет свой аккаунт лично, очень активно переписывается с гражданами и владеет ситуацией.
Второе место отдано аккаунту главы Петровского района Денису Фадееву.
Замыкает тройку лидеров канал администрации Красноармейского района.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.