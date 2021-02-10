Названы самые активные Instagram-каналы глав районов Саратовской области

Канал главы Воскресенского района признан самым активным

Стали известны самые активные в соцсетях муниципалитеты Саратовской области.

Рейтинг составило автономное НКО «Прогрессор» по итогам 2020 года.

Так как наиболее популярным ресурсом стал Instagram, то в рейтинге учитывались именно аккаунты в этой соцсети.

Самым активным стал глава Воскресенского района Денис Павлов, который, предположительно, ведет свой аккаунт лично, очень активно переписывается с гражданами и владеет ситуацией.

Второе место отдано аккаунту главы Петровского района Денису Фадееву.

Замыкает тройку лидеров канал администрации Красноармейского района.

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