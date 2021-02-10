В Саратове выбирают членов Общественной палаты

В Саратове проходят довыборы в Общественную палату области Фото: Александр Уриевский

В Саратове 10 февраля выбирают недостающих членов Общественной палаты области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», процедура проходит в парке «Россия — моя история». Голосование тайное.

. Фото: Александр Уриевский

Уже утверждены члены ОПы по спискам от губернатора и областной думы — по 21 человеку. Еще 21 человек войдут в палату по рекомендации инициативной группы. Всего было представлено 46 заявлений от кандидатов, но до голосования допущено только 36. Остальных отклонили, как не соответствующих требованиям.

В мероприятии из 42 членов ОПы присутствуют 40 человек. Также прибыла министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина.

Среди утвержденных списком губернатора членов палаты — заместитель директора медиахолдинга ООО «Волга-Медиа» Елена Склярова.

. Фото: Александр Уриевский

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