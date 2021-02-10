Депутатов от КПРФ в Госдуме назвали «агентами Запада»

Выступая в Государственной думе, депутат от ЛДПР Василий Власов осудил действия представителей КПРФ.
Он рассказал об участии коммунистов в несанкционированном митинге в Саратове. Напомним, среди них был депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.
- И в ответ на одну несанкционированную акцию протеста эта же партия, КПРФ, проводит еще одну несогласованную акцию протеста около администрации Президента. Вот мы так ругаем агентов Запада, а мне кажется, и к нам самим иногда надо присмотреться, — возмутился Василий Власов.
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