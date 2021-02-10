В Саратове отправили в колонию мать, выбросившую тело ребенка на улицу

Тело девочки было найдено на улице в Заводском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вынесен приговор 35-летней ранее уже судимой жительнице Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в причинении смерти своему ребенку по неосторожности.

Установлено, что уже на позднем сроке, женщина жила у подруги. В марте утром она родила девочку, не успев вызвать врачей скорой помощи. После этого роженица вместе с приятельницей уехали в другую ее квартиру на Ново-Астраханском шоссе.

Там женщины искупали девочку, но вскоре малышка умерла. Тогда мать отправилась вместе с телом в медучреждение, но по пути оставила пакет с трупом на улице.

Через несколько дней его нашла проходившая мимо женщина. Эксперты не нашли на теле девочки травм. Экспертиза показала, что она родилась живой. Вскоре была установлена личность ее матери, во время следствия та призналась и раскаялась.

Суд отправил ее в колонию-поселение на год и два месяца.

Мать призналась и раскаялась Фото: СУ СКР по Саратовской области

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