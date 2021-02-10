После публикации в «Комсомолке» на трассе поставят дорожный знак на Ершов

Теперь водители не будут плутать по дороге в Ершов Фото: Екатерина Семенова

На трассе из Балакова в Ершов поставят дорожный указатель.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, работы будут проведены, когда установится благоприятная погода.

В Минтрансе отреагировали на публикацию в «Комсомольской правде» о том, что отсутствие дорожного указателя путает водителей. Зачастую те пропускают поворот и оказываются в другом населенном пункте. При этом они вынуждены сделать большой крюк.

- Автоподъезд к селу Никольское-Казаково от автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград является дорогой регионального значения. После выхода статьи на объект выехала комиссия ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», чтобы проверить необходимость установки указателя на Ершов, — сообщили в Минтрансе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.