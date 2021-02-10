Стоимость потребительской корзины в Саратовской области выросла почти на 7%

Стоимость потребительской корзины выросла на 6,9% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость потребительской корзины в Саратовской области по итогам 2020 года составила 14 138 рублей.

Об этом сообщает Росстат, опубликовавший доклад о социально-экономическом положении российских регионов в прошлом году.

Стоимость потребительской корзины в Саратовской области, куда входит фиксированный набор товаров и услуг в регионе, составляет 83% от среднероссийской. Причем в ПФО это самый низкий показатель.

Рост стоимости корзины за год, по сравнению с данными на декабрь 2019 года, составил 6,9%.

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