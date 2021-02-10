Закрыта одна школа из-за коронавируса в Саратовской области

Из-за коронавируса школьникам пришлось остаться дома Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области, по данным на утро 10 февраля, из-за коронавируса закрыта одна школа — в Базарно-Карабулакском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, кроме того, на занятия не пошли ученики 56 классов в 36 школах.

По заболеваемости ОРВИ и гриппом нет полностью закрытых школ — только 15 классов в 11 школах.

Также закрыт один детский сад в Петровском районе и 18 групп в 12 садиках региона.

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