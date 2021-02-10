Многодетным семьям в Саратовской области предложили компенсацию вместо земельных участков

Многодетным семьям, которые имеют право на получение бесплатного земельного участка для строительства жилья, предложено выдавать денежную компенсацию. Такое право предлагают дать депутаты облдумы, эту инициативу обсудили 10 февраля на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Саратовской областной думы.

Это связано с тем, что семьи сталкиваются с проблемой подведения коммуникаций к своим участкам, особенно в сельской местности, и компенсация предлагается как альтернатива участкам.

Аналогичные решения уже приняты в 20 регионах. К примеру, в Перми и Башкортостане эту сумму отфиксировали на уровне 250 тыс. рублей, в Вологодской области большинство многодетных семей согласны на денежную компенсацию в 225 тыс. рублей вместо получения земельного участка.

Для Саратовской области размер компенсации пока не определен, сумма должна быть равна кадастровой стоимости предоставляемого земельного участка. Платить компенсацию предлагается из областного бюджета. Выдаваться она будет не в виде реальных денег, а в виде сертификата.

Как отметила депутат Зинаида Самсонова, в регионе кадастровая стоимость колеблется от 200 до 350 тыс. за участок в шесть соток.

В ходе обсуждения депутаты решили, что размер компенсации будет четко зафиксирован в региональном законе. Предлагается также четко определить способ использования сертификатов, чтобы семьи не стали жертвами недобросовестных продавцов.

Законопроект отправлен для отзыва губернатору, областному прокурору и в общественную палату.

Аналогичный федеральный законопроект, присланный в областную думу из Государственной рассмотрели следом. Он предложен «Справедливой Россией». Но к нему у депутатов возникли претензии, так же как и у представителей правительства.

- 2 млрд рублей понадобится Саратовской области на эти сертификаты, если рассчитывать по 300 тыс. в качестве компенсации, — заявил заместитель министерства финансов Евгений Петькин. Зампред Ольга Болякина отметила, что не прописаны источники финансирования этих средств.

В результате на заседание областной думы вынесли этот законопроект с отрицательным заключением комитета.

По данным Минтруда и соцзащиты, 24 633 семьи в области считаются многодетными, в них воспитываются более 80 тыс. детей. 19 414 семей подали заявки на земельные участки с 2012 года. Из них 9 533 семьи уже получили участки в Саратовской области, 9 277 из них решили использовать их под индивидуальное жилищное строительство.