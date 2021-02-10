В Энгельсе на линию выпускали неисправные пассажирские автобусы

В Энгельсе Саратовской области ОГИБДД проверил работу пассажирских автобусов.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, оказалось, что есть нарушения требований безопасности.

Установлено, что на линию вышли шесть неисправных автобусов. Выпуск разрешил механик МУП «Центральная диспетчерская служба Энгельсского муниципального района».

Прокуратура внесла представление директору МУП, виновника дисциплинарно наказали.

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