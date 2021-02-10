С реабилитационных центров для детей в Саратове сняли коронавирусные ограничения

В Саратовской области с сегодняшнего дня, 10 февраля, снимаются коронавирусные ограничения с ряда социальных учреждений.

Как говорится в постановлении регионального правительства, возобновляется работа стационаров в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, в Центре адаптации и реабилитации инвалидов, в отделении «Мать и дитя» социально-оздоровительного центра «Лазурный».

Однако санитарно-эпидемиологические требования все равно придется соблюдать при их посещении.

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