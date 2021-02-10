Женщина и трое мужчин умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса за сутки скончались четыре человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, это женщина и трое мужчин.

У 70-летней женщины и 68-летнего мужчины была ишемическая болезнь сердца. 57-летний страдал артериальной гипертензией, хронической ишемией головного мозга. А 50-летний – язвенной болезнью 12-перстной кишки, хроническим гастритом, панкреатитом.

Всего в регионе от коронавируса умерли 586 человек.

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