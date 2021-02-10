В Саратовской области 64 многодетных семьи стоят в очереди на получение бесплатного жилья

Многодетные семьи могут претендовать на бесплатное жилье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На заседании комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике Саратовской областной думы 10 февраля одобрили поправки в законы о статусе многодетной семьи и возможности получить бесплатное жилье.

Ранее семью лишали права на бесплатное жилье, если старший ребенок уходил в армию или начинал учиться в вузе на очном отделении. Теперь оно будет сохраняться.

Также поправки определили, что если во время ожидания бесплатного жилья один из родителей в многодетной семье умирал или они разводились, то права на бесплатную жилплощадь также лишали. Теперь оно сохраняется за одним из супругов.

Сегодня на учете состоит 64 многодетных семьи, которым положено бесплатное жилье. В последние годы скорость выдачи возросла до двух десятков квартир в год, с 1-2 квартир несколько лет назад.

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