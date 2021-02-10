Жителя Саратова посадили на 12 лет за секс с двумя девочками

В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 39-летнему педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в сексе с несовершеннолетними девочками, разврате, иных действиях сексуального характера.

Жертвами стали 13 и 15-летняя девочки. Мужчина был приятелем брата старшей из них и часто наведывался в гости. Однако вечером 28 апреля наоборот — пригласил будущую жертву с подругой к себе на съемную квартиру.

Там он по согласию занялся сексом со старшей. А младшая оказала сопротивление, но в итоге злоумышленник применил насилие и принудил девочку к сексуальным действиям.

Следователям удалось доказать факт половой связи мужчины и детей. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 12 лет.

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