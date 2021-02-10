Житель Вольска пожаловался на продажу сигарет в магазине «Гриль»

В Вольске местный житель пожаловался на магазин «Гриль», в котором продавали сигареты.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, по данному обращению была проведена проверка. Установлено, что табаком торговали в 40 метрах от образовательного учреждения, тогда как по закону это расстояние должно быть не менее 100 метров.

Владельца магазина привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Теперь сигареты в «Гриле» не продают.

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