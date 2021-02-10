В ТЦ под Саратовом мужчина оставил женщину без норковой шубы

В Саратовском районе женщина лишилась норковой шубы в торговом центре.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, она пришла туда с ребенком и сдала верхнюю одежду в гардероб.

После этого они отправились на аттракционы, а тем временем злоумышленник прям в гардеробе надел на себя шубу, а сверху – свою куртку. Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали на следующий день, им оказался 27-летний ранее судимый житель Саратова. Он признался, что собирался продать шубу, но не успел.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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