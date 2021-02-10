На дороги Саратовской области вышли почти 800 снегоуборочных машин

В Саратовской области на уборку дорог вышли около 800 единиц техники.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, ночью снег расчищали 328 машин. Больше всего в Саратовском районе – 24 единицы техники.

За ночь на дороги области было высыпано более 1,2 тыс. тонн песко-соляной смеси.

В населенных пунктах работали 465 машин и 284 человека. Было израсходовано почти 1,4 тыс. тонн реагентов.

Сейчас проезд обеспечен по всем дорогам.

Днем работа будет продолжена. Планируется задействовать 134 машины и 97 человек.

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