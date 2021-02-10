В Вольске 72-летняя женщина зарезала сына

В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело о смерти 51-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его госпитализировали 5 февраля с ранением ноги из дома на улице Краснознаменная. Однако мужчина скончался в тот же день.

Установлено, что причиной смерти стало колото-резаная рана бедра, с повреждением бедренной вены и большая потеря крови.

Следователи допросили 72-летнюю мать погибшего, она является подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти мужчины. Решается вопрос о мере пресечения.

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