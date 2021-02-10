Саратовские улицы от снега убирают около 200 единиц спецтехники

Сегодня, 10 февраля, на уборку саратовских улиц от снега вышли около 200 единиц спецтехники.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за сутки вывезли более 3,5 тысячи кубометров снега и льда.

Особое внимание уделяется спускам и подъемам, пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам, объектам соцсферы.

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