Представитель дольщиков Милова: Застройщики должны нести ответственность за срывы строительства

Председатель ЖСК «Возрождение» в городе Балаково Наталья Милова выразила надежду, что проблема обманутых дольщиков будет окончательно решена благодаря Вячеславу Володину.

- Внимание к проблеме дольщиков со стороны спикера Государственной думы Вячеслава Володина позволило найти пути ее решения. Долгое время дома обманутых дольщиков достраивались в индивидуальном порядке. Теперь выработан механизм на законодательном уровне, который позволит окончательно достроить все проблемные дома. Найдены дополнительные средства. Так же важно, чтобы подобные проблемные дома больше не появлялись.

К счастью, наш дом уже достроен, строительные работы, завершены и люди уже получают ключи от квартир. Хочется отметить личное участие депутата Государственной Думы Николая Панкова («Единая Россия») в решении проблемы достройки нашего дома. Он всегда на связи с нами и готов помогать решать трудности, которые возникают.

Хотелось бы чтобы застройщики были более ответственными. Ведь люди зачастую тратят последние накопления для приобретения жилья. И быть обманутыми в такой ситуации очень неприятно. Виновные, конечно, должны быть наказаны в соответствии с действующим законодательством. Строители — это благородная профессия, но из-за недобросовестных представителей ее имидж падает, — отметила Наталья Милова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.