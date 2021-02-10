Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 244 человека

Саратовцы продолжают болеть пневмонией и ОРВИ Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области на утро 10 февраля зарегистрировано еще 244 случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, у 100 из них выявлена пневмония, у 141 — ОРВИ.

Также среди новых зараженных пятеро несовершеннолетних и 106 человек старше 60 лет.

Выздоровели за сутки 272 человека. Таким образом, за время пандемии зарегистрировано 45,6 тыс. заболевших, 40 371 человек сумел победить болезнь.

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