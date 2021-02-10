СГЮА приступила к реализации программы «двух дипломов»

.

Студент 1 курса Института юстиции СГЮА Александр Плотников, ставший обладателем гранта ректора, отправился учиться в Швейцарскую академию международного права (г. Женева) по совместной вузовской программе двух дипломов «Международное право и сравнительное правоведение».

Напомним, что с 2018 года в России реализуется масштабный проект по объединению лучших образовательных практик ведущих юридических вузов в рамках интегрированной образовательной программы «Международное право и сравнительное правоведение».

Он направлен на подготовку специалистов международного уровня, способных эффективно работать в области российского и международного права, права интеллектуальной собственности, ядерного и спортивного права, и других. К преподаванию привлекаются ведущие специалисты России, Европы и США, а также практикующие юристы и сотрудники международных организаций.

С 2020 года полноправным участником проекта стала и Саратовская государственная юридическая академия. Планируется, что количество студентов СГЮА, проходящих обучение по данной программе, будет ежегодно увеличиваться.

- Я очень рад, что мне представился шанс осваивать профессию юриста не только в одном из ведущих юридических вузов России – СГЮА, но и в престижном зарубежном вузе! Это серьезный вклад в мое профессиональное будущее, который позволит стать высококвалифицированным и востребованным специалистом. Спасибо родной академии и ректору Екатерине Владимировне Ильговой за оказанную помощь в организации поездки и обучения! – поделился Александр Плотников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.