Утром 10 февраля саратовцы стоят в 8-балльных пробках

Пробки в Саратове утром 10 февраля

Утром 10 февраля в Саратове движение по основным магистралям парализовано серьезными пробками.

Жители Ленинского района, чтобы попасть в центр города, вынуждены стоять в заторах на проспекте Строителей и улице Шехурдина. А из Заводского выезд осложнен пробками на проспекте Энтузиастов и улице Орджоникидзе.

Стоит движение по улицам: Чернышевского, Политехническая, Большая Садовая, Мичурина, Рахова, Рабочая, Астраханская, Тракторная, Навашина, Танкистов, Вешняя, Усть-Курдюмская, Чапаева и проспект 50 лет Октября.

Затруднен выезд на мост через Волгу как со стороны Саратова, так и Энгельса.

Пробки достигают 8 баллов. Во многом это связано с выпавшим ночью снегом.

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