В Пугачеве «Лада» на переходе сбила женщину

В Пугачеве Саратовской области вчера утром, 9 февраля, сбили женщину.
- Авария произошла в 07:55 около дома №158/2 по улице Ермощенко. 35-летний водитель «Лады-211140», по предварительным данным, на пешеходном переходе наехал на 45-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
«Лада» в Пугачеве сбила женщину
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Пострадавшую госпитализировали.
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