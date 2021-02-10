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В Пугачеве «Лада» на переходе сбила женщину

Пострадавшую с травмами госпитализировали
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Пугачеве Саратовской области вчера утром, 9 февраля, сбили женщину.

- Авария произошла в 07:55 около дома №158/2 по улице Ермощенко. 35-летний водитель «Лады-211140», по предварительным данным, на пешеходном переходе наехал на 45-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

«Лада» в Пугачеве сбила женщину

«Лада» в Пугачеве сбила женщину

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Пострадавшую госпитализировали.

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